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Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç aranıyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç Dicle Nehri çevresinde aranıyor.

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Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yagettekin'den 3 gün önce haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan çalışmalarda gencin en son Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine dün ekiplerce nehirde ve nehrin çevresinde başlatılan arama çalışması sürüyor.

AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri nehirde, polis ve jandarma ekipleri de nehrin kenarında arama çalışması yürütüyor.

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