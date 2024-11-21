İslam Memiş'ten gram altın açıklaması! Kara kara düşünenler baksın

Yatırım yapmak için kara kara düşünenlere İslam Memiş'ten gram altın açıklaması geldi. Altın alacaklar için önemli bir rehber olacak açıklamada, dolar desteğinden bahsetti.

Abone ol

Vatandaşların son dönemde en fazla rağbet gösterdiği yatırım araçları arasında yer alan gram altının gidişatı hakkında İslam Memiş'ten açıklama geldi.

Memiş, gram altına bir desteğin de dolardan geleceğini ifade ederek, gram altına yatırımda korkulmaması gerektiğini vurguladı. Memiş sözlerine şöyle devam etti:

"Ons altın 2645 dolarda. Yükseliş isteği devam ediyor. 2537 dolardaydı. Bu hafta geçen hafta altın benim paramla ucuz değil, bedava demiştim, bir hafta sonra gram altında 150 lira, ons altında 100 dolardan fazla getiri görünce söylemimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmış oldu. Kısa vadede 2580-2680 bant aralığını takip ediyorum. Aralık ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentim devam ediyor. 2700 üzerinde bir rakamla yılı tamamlayabiliriz ons altında. 2025'te 3000-3500 dolar beklentimizde değişiklik yok. Tam gaz yola devam altın tarafında.

Geçen hafta çok uyardım, alın diye. Bu fiyatlar yılın son düşüşü uyarılarım vardı. Geçen hafta yaşanan sert düşüşler yılın son fırsatlarıydı. Gram altın serbest piyasalarda 3081 - 3096 lira aralığında. Gram altın tarafında 3050-3100 aralığını bekliyoruz. Gram altın tarafında 11 aydan ons desteği gördük, bir de dolardan destek alarak devam edecek. Yılı 3000-3500 lira aralığında tamamlayacağız. Bizim için yıl zaten bitmişti. Biz sadece rakamları yorumluyoruz bundan sonra. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler devam edecek."