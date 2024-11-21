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Yasa dışı bahis soruşturmasındaki fenomenler için yeni gelişme!

Yasa dışı bahis soruşturmasındaki fenomenler için yeni gelişme!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşvik suçlarından tutuklu 5 sosyal medya fenomeni için hazırlanan iddianamede şüpheliler için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve teşvik suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sosyal medya fenomenleri Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında iddianame hazırladı.

Asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamede, şüpheliler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yasa dışı bahis soruşturması hakkındaki soruları bugün şöyle cevaplandırmıştı:

"Yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar ülkemizin önemli bir problemi. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte yasa dışı bahis ve kumarla ilgili yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Mücadele etmek için aldığımız önlemler var. Bu konuda kanunumuz var. Dolayısıyla gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız lazım. İnternetin zararlı yayınlarından dolandırıcılıktan, bilişim suçlarından milletimizi korumamız gerekiyor. Caydırıcılığı sağlamamız lazım. Yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma var tek tek bilgi aktarmak mümkün değil. Yargının gerçekleştirdiği soruşturmayı hep birlikte takip edeceğiz.'' 

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