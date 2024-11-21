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DEM Parti-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti-CHP görüşmesinin tarihi belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 23 Kasım Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Kürt sorununu ele almak üzere CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel cumartesi günü bir araya gelecek. Görüşmede Kürt sorununa dair bir süredir devam eden tartışmalar ele alınacağı belirtildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapacağı görüşmenin tarihi belli oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Kasım Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'nde görüşecek. Saat 11.00’de başlayacak görüşmede Kürt sorununa dair bir süredir devam eden tartışmalar ele alınacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları, son dönemde birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle benzer tartışmaları yürütüyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gerçekleşen ilk görüşme sonrası SOL Parti heyeti ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek.

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