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Bursa'yı vuran lodos hayatı olumsuz etkiledi: Tahliye borusu talihsiz adamın üzerine düştü!

Bursa'yı vuran lodos hayatı olumsuz etkiledi: Tahliye borusu talihsiz adamın üzerine düştü!

Bursa'da, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Merkez Osmangazi ilçesinde Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın telleri ve çevrede bulunan bazı ağaçlar devrildi, inşaat iskelesi park halindeki araçların üzerine düştü. Yaşanan olumsuzluklarda bir kişi yaralanırken; Bursa Valiliği, sosyal medya üzerinden uyarılarda bulundu.

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Kentte öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıran lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrilirken, binalardan kopan parçalar yollara savruldu.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bir inşaatın iskelesi park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki binadan kopan su tahliye borusu, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen Bayram Albayrak’ın (67) üstüne düştü.

Başından yaralanan Albayrak, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Köpeklerin ezan okunurken ulumasının sebebi bakın neymiş

Bursa Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli lodos nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

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