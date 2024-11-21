BIST 9.363
DOLAR 34,48
EURO 36,45
ALTIN 2.954,98
HABER /  GÜNCEL

AFAD Başkanı Memiş'ten, yurdun büyük bölümüne yönelik meteorolojik uyarı

AFAD Başkanı Memiş'ten, yurdun büyük bölümüne yönelik meteorolojik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, "Bugün ve yarın akşama kadar sürecek şiddetli yağış ve rüzgar dolayısıyla uzman ekiplerimizi illerimize takviye olması için görevlendirdik. Vatandaşlarımız uyarılarımıza özellikle dikkat etsin, dere yataklarından uzak dursun. 'Bu su beni götürmez' diye düşünüyorlar ama ayak bileğini geçen 15 santimetrelik su, debisi yüksekse ayağı yerden kesebilir" dedi.

Abone ol

Memiş, AA muhabirine, şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu uyarı verilen illere ilişkin açıklama yaptı.

Gelen bütün meteorolojik uyarıları dikkate aldıklarını bildiren Memiş, "Uyarı sarı kodlu olsa bile çok önemsiyoruz. Saatler içerisinde bu ikaz turuncuya ya da kırmızıya dönebiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 3'te 2'si için sarı kodlu uyarı verdi. Antalya için bu ikaz öğle saatlerinden sonra turuncuya döndü." diye konuştu.

Özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde, Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş bölgelerinde turuncu kodlu ikaz olduğunu, ikazları alır almaz hemen tedbirlerin artırılması için şehirlerdeki ilgili kurum ve kuruluşlara iletişime geçtiklerini ifade eden Memiş, Antalya'daki olumsuz hava koşulları için vatandaşlara SMS yoluyla bildirimde bulunacaklarını belirtti.

Belediye ve cami hoparlörlerinden de ikazda bulunduklarını anlatan Memiş, valilik, kaymakamlık, belediyeler, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, iş makineleri olan kurumlarla, dere yatağı ve riskli bölgelerde önleyici tedbirler için teyakkuz halinde olduklarını söyledi.

Valiliklerde kriz merkezleri oluşturulduğunu da dile getiren Memiş, "Merkezlerde aşırı yağışların afetlere dönüşmesini engellemek için tedbir alıyoruz." dedi.

AFAD Başkanlığındaki kriz merkezinde, kent izleme sistemleriyle anlık olarak şehirleri izlediklerinin altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"Riskli bölgeleri biz de buradan görüyoruz. Bugün ve yarın akşama kadar sürecek şiddetli yağış ve rüzgar dolayısıyla uzman ekiplerimizi illerimize takviye olması için görevlendirdik. Vatandaşlarımız uyarılarımıza özellikle dikkat etsin, dere yataklarından uzak dursun. 'Bu su beni götürmez' diye düşünüyorlar ama ayak bileğini geçen 15 santimetrelik su, debisi yüksekse ayağı yerden kesebilir. 30 santimetrelik debisi olan su araçların tekerini yerden kesip, sürüklenmesine neden olabilir."

Memiş, bütün tedbirleri aldıklarını, 7/24 teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, bir telefon kadar vatandaşlara yakın olduklarını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin sakatlığıyla ilgili açıklama
Beşiktaş'tan Ernest Muçi'nin sakatlığıyla ilgili açıklama
DEM Parti, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti! Erbakan ve Hatimoğulları'ndan ortak açıklama
DEM Parti, Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti! Erbakan ve Hatimoğulları'ndan ortak açıklama
Medipol Sağlık Grubunca "Ağız ve Diş Sağlığı Festivali" düzenlendi
Medipol Sağlık Grubunca "Ağız ve Diş Sağlığı Festivali" düzenlendi
Başakşehir'de konut projesinden uygun fiyatlı daire vaadiyle müşterisini dolandırdı
Başakşehir'de konut projesinden uygun fiyatlı daire vaadiyle müşterisini dolandırdı
İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Parti'li 2 ilçe yöneticisine tutuklama talebi
İstanbul'da PKK'lı teröristin sözde anmasına ilişkin DEM Parti'li 2 ilçe yöneticisine tutuklama talebi
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran açıkladı: Ev sahibi kirayı 75 bin lira yapmak isteyince...
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran açıkladı: Ev sahibi kirayı 75 bin lira yapmak isteyince...
İslam Memiş'ten gram altın açıklaması! Kara kara düşünenler baksın
İslam Memiş'ten gram altın açıklaması! Kara kara düşünenler baksın
Yasa dışı bahis soruşturmasındaki fenomenler için yeni gelişme!
Yasa dışı bahis soruşturmasındaki fenomenler için yeni gelişme!
23 ilde "Narkoçelik-49" operasyonu! Jandarma rekor kırdı: Bir seferde 34 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
23 ilde "Narkoçelik-49" operasyonu! Jandarma rekor kırdı: Bir seferde 34 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldı
Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldı
Merkez Bankası dolar rezervleri arttı altın rezervleri azaldı
Merkez Bankası dolar rezervleri arttı altın rezervleri azaldı