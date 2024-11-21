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Medipol Sağlık Grubunca "Ağız ve Diş Sağlığı Festivali" düzenlendi

Medipol Sağlık Grubunca "Ağız ve Diş Sağlığı Festivali" düzenlendi

Medipol Sağlık Grubunca düzenlenen Ağız ve Diş Sağlığı Festivali'nde, ağız ve diş sağlığının önemi vurgulandı.

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"18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında düzenlenen festivalde, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Konferans Salonu'nda söyleşi yapıldı.

Söyleşide konuşan Medipol Sağlık Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, festivalde birçok branşın yan yana ve diş özelinde buluşmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Sağlık alanında inanılmaz bir potansiyelimiz ve gücümüz var. Yapılan işlemleri sadece bir alanda değil, her alanda inceliyoruz. Hocalarımızla kafa kafaya veriyoruz. Medipol'ün en önemli gücü Türkiye'de değil, dünyada da ayrıcalıklı bir konumda olmasıdır. Gece gündüz demeden dişle yatıp dişle kalkmalıyız." dedi.

Prof. Dr. Murat Elli de ilik nakli olacak çocukların ağız sağlığına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İlik nakli olacak çocuklarımızın diş sağlığının iyi olmasını istiyoruz. Çocuklarınız dişlerini erken yaşlardan itibaren fırçalamalı. Bu konuda diş sağlığı çok önemlidir." diye konuştu.

Gebelikteki diş işlemlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Dilek Benk ise "Gebelikte işlem yapılacaksa belirli sürelerimiz bulunuyor. Biz gebeliği üç kısma ayırıyoruz. İşlemlerimizi de bu süreler içerisinde yapıyoruz. Hamile hastalarımız röntgenden çok çekiniyor. Mecbur kaldığımızda çekim yapıyoruz. Çektiğimiz zaman da kurşun yelek kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez, usulüne uygun yapılan bir implantın herhangi bir sorun oluşturmayacağını belirterek, implantın kanser yaptığına dair ellerinde bir veri olmadığını dile getirdi.

Diş hekimliğinde hipnoz konusuna değinen Prof. Dr. Mehmet Muzaffer Ateş, "Diş hekimi korkusu, diş sıkma ve bulantı refleksinde hipnozu kullanıyoruz. Korku nedeniyle hekime gidemeyen hastalarımız bulunuyor. Bu konuda hastalarımıza destek oluyoruz." diye konuştu.

Darülaceze sakinleri ziyaret edildi

Söyleşide, gebe hastalarda diş tedavileri, antibiyotik kullanımı ve diş bakımı, kanser hastalarının tedavisinde diş sağlığının önemi ve kontrollü yapılması gereken tedaviler, çocuklarda diş sağlığı, doğru diş fırçalama ve macun kullanımı gibi konular ele alındı.

Ayrıca ağız sağlığının kalple ilişkisi, çene cerrahisi, protez ve estetik çözümler, endodontik uygulamalarda yenilikler ve diş tedavi yöntemleri gibi farklı alanlarda da bilgiler paylaşıldı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Yiğitbaşı, söyleşiye katılan hekimlere teşekkür plaketlerini takdim etti.

Ağız ve Diş Sağlığı Festivali kapsamında, bilimsel bilgilere erişim sağlamanın yanı sıra katılımcılara ağız ve diş sağlığıyla ilgili en son teknolojik gelişmeleri deneyimleme fırsatı da sunuldu.

Ağız bakımına dair atölyelerin düzenlendiği festival kapsamında ayrıca, Medipol Sağlık Grubu diş hekimleri ziyaret ettikleri Darülaceze sakinlerinin ağız ve diş kontrollerini yaptı.

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