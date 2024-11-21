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Başakşehir'de konut projesinden uygun fiyatlı daire vaadiyle müşterisini dolandırdı

Başakşehir'de konut projesinden uygun fiyatlı daire vaadiyle müşterisini dolandırdı

Başakşehir'de, müşterisine uygun fiyatla daire aldırıp, para kazandıracağı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen emlakçı tutuklandı.

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Gayrimenkul şirketi işleten H.S, müşterisi M.I'ya (52) ilçede yeni yapılacak konut projesinden uygun fiyatla alacağı daireler üzerinden kazanç sağlayabileceğini söyledi.

Bunun üzerine M.I, emlakçıya 250 bin lira verdi.

Anlaşma gereği de dairenin tapusu emlakçı H.S'nin üzerine devredildi.

Müşteri M.I, teslim ettiği parasının ve evinin karşılığını alamadığını ifade ederek, emlakçıdan şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan emlakçı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakkında 3 suç kaydının bulunduğu anlaşılan H.S. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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