Elon Musk'ın rakibiydi! Üye sayısı 20 milyonu geçti

Bluesky, kullanıcı tabanını üç katına çıkararak 21 milyon kişiye ulaştı ve kısa sürede Apple App Store ve Google Play Store’da en iyi uygulamalar arasında yer aldı. X platformundaki yönetim değişiklikleri ve endişeler nedeniyle birçok ünlü isim Bluesky’ye geçiş yaptı.

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Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından oluşturulan sosyal medya platformu Bluesky, son üç ayda kullanıcı tabanının üç katına çıkmasıyla birlikte büyümede büyük bir artış gördü.

Kısa sürede 20 milyon barajını aşan Bluesky, 21 milyon kullanıcıya ulaştı.

Bluesky'nin mevcut ivmesi Engadget'ın bir raporuna göre, uygulamanın geçen hafta birkaç gün içinde bir milyon yeni kullanıcı eklemesiyle kanıtlanıyor.

Analitik firması App Figures tarafından sağlanan veriler, Bluesky'nin altı gündür Apple App Store'daki en iyi uygulama ve son dört gündür Google Play Store'daki en iyi oyun dışı uygulama olduğunu gösteriyor.

'X'ten göç ettiler

Bluesky'nin son zamanlardaki kullanıcı sayısındaki artış, kullanıcıların X'ten kitlesel göçüne bağlanabilir. ABD'deki Seçim Günü'nden bu yana, birçok aktör, yönetmen, müzisyen ve gazeteci platformu terk etti. Bunun başlıca nedeni, X'in Donald Trump'ın 2024 ABD başkanlık yarışındaki seçim zaferi ve milyarder sahibi Elon Musk'ın başkan seçilmiş kişiyle yakınlaşmasıyla daha da "toksik" hale geleceği endişesiydi.