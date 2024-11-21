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HABER /  POLİTİKA

Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı! İsrail kocaman bir tehdit

Hulusi Akar'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı! İsrail kocaman bir tehdit

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Şakası yok" diyerek 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu. Akar, "İsrail kocaman bir tehdit. Hazır olmamız lazım" dedi.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar çarpıcı bir Üçüncü Dünya savaşı uyarısında bulunarak, İsrail'in ülkemiz için bir tehdit olduğunu vurguladı.

'BUNUN ŞAKASI YOK'

Akar, Üçüncü Dünya Savaşı ve İsrail'in Türkiye açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik sorular üzerine, "İkinci Dünya Savaşı'nda Danimarka'nın işgali 6 saat. Bunun şakası yok. 'Efendim İsrail bize tehdit mi, değil mi?' Tehdit, kocaman bir tehdit. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 85 milyon insanın hayatını şansa bırakır mısın? Silahı var mı? Var. Mühimmatı var mı? Var. Mesafe var mı? Var. Zaman hariç, mekan müsait mi? Evet." dedi.

'HAZIR OLMAMIZ LAZIM'

Akar, "Tek zaman meselesi, zamanlama meselesi. Dolayısıyla bizim tabii ki hazır olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

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