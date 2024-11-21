O ülkeden İsrail ve Netanyahu kararı! Topraklarımıza girdiği an tutuklanır

Hollanda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkarttığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hollanda topraklarına girdiği an tutuklanacağını duyurdu.

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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri çıkarılmasının ardından Hollanda'dan Netanyahu ile ilgili çarpıcı bir duyuru geldi.

'NETANYAHU'YU HOLLANDA'YA GELDİĞİ AN TUTUKLAYACAĞIZ'

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan yargılandığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Hollanda'ya geldiğinde tutuklayacaklarını söyledi.

Veldkamp, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, UCM'nin Netanyahu için çıkardığı tutuklama emrine saygı duyduklarını belirtti.

'NETANYAHU İLE ARTIK TEMAS KURMAYACAĞIZ'

Netanyahu'nun Hollanda'ya geldiğinde tutuklanacağını ifade eden Veldkamp, "Hollanda, Netanyahu ile artık zorunlu olmayan temaslar kurmayacak. Hollanda'nın UCM'nin Roma Statüsü'ne uyması mecburidir." dedi.