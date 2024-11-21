'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye vekillerle ilgili video izlettiği' iddiası yalanlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izlettiği iddiaları yalanlandı. İletişim Başkanlığı, kamuoyunun, manipülasyon amaçlı bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi​, bazı basın organlarında yer alan iddiaları yalanladı. Bu iddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izlettiği öne sürülmüştü. Ancak, yapılan açıklamada böyle bir olayın gerçekleşmediği belirtildi. Kamuoyunun, manipülasyon amaçlı bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği vurgulandı.

DMM YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde kendisine iddia edildiği gibi bir görüntü izletmesi söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.