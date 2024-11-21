Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarılmasıyla ilgili İsrail'den açıklama geldi.

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İsrail Başbakanlık Ofisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar baskılara boyun eğmeyecek, geri adım atmayacağız." ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU VE GALLANT HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı. Kararla ilgili İsrail'den ilk açıklama geldi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İsrail Başbakanlık Ofisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararının anti-semitik olduğunu öne sürdü. Mahkemenin 'saçma ve yalan' kararlarını reddettiklerini söyleyen İsrail tarafı, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar baskılara boyun eğmeyecek, geri adım atmayacağız" açıklamasını yaptı.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti. UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.

SAVAÇ SUÇLARI VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten 20 Mayıs 2024'e kadar işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına dair makul gerekçeler bulunduğuna hükmetti. Kararda, her iki şüphelinin Gazze'deki sivil halka yönelik gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi yaşamsal malzemelerin ulaştırılmasını kasıtlı olarak engellediği belirtildi.

İNSANİ YARDIM ENGELLENDİ

Mahkeme, İsrail'in insani yardıma izin verdiği durumlarda bile bunun uluslararası toplumun baskısı veya ABD'nin talepleri sonucu gerçekleştiğini, yardımların hiçbir zaman Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayacak düzeye ulaşmadığını kaydetti. Kararda, tıbbi malzeme ve ilaçların, özellikle anestezi ilaçları ve cihazlarının Gazze'ye girişinin engellenmesi nedeniyle doktorların yaralılara ve çocuklara anestezi malzemeleri olmadan ameliyat yapmak zorunda kaldığı vurgulandı.