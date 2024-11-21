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Bakan Fidan: Netanyahu için tutuklama emri adaletin tecellisi...

Bakan Fidan: Netanyahu için tutuklama emri adaletin tecellisi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu ve Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emri, adaletin tecellisi bakımından umut vericidir" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'de savaş suçu ı̇şledikleri gerekçesiyle katil Binyamin Netanyahu ve eli kanlı eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin açıklama yaptı.

Fidan, tutuklama emrinin adaletin tecellisi bakımından umut verici olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu karar, Filistinlilere soykırım uygulayan İsrailli yetkililerin adalet önüne getirilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Uluslararası hukukun bütün kurum ve kurallarıyla, soykırımı cezalandırmak üzere hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu sadece katledilen Filistinlilere değil, bütün ezilen milletlere ve gelecek nesillere karşı olan bir yükümlülüğümüzdür."

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