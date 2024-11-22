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Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

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Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde şiddetli çatışmalar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yaşanan çatışmalarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyini 5 Ekim'den bu yana yoğun saldırı ve kuşatma altında tutan İsrail ordusu, bölgeye yardım girişini engelleyerek katliamın boyutunu artırıyor.

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği iki ayrı saldırıda 88 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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