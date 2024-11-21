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Zelensky: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor

Zelensky: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rus ordusunun bugün ülkesine kıtalar arası balistik füze ile saldırı düzenlediğini savunarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, Ukrayna topraklarını "eğitim sahası" olarak kullanmakla suçladı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rus ordusunun bu sabah ülkesine düzenlediği füze saldırısında kıtalar arası balistik füze de kullandığını ileri sürdü.

"PUTİN'İN, UKRAYNA'YI EĞİTİM SAHASI OLARAK KULLANDIĞI BELLİ"

Rusya'nın, Ukrayna'dan "korktuğu" için artık ülkesine karşı saldırılarında yeni tür füzeler kullanmaya başladığını ifade eden Zelensky, "Putin'in Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullandığı belli." dedi.

Ülkesine bugün atılan füzenin, özelliklerine göre kıtalar arası balistik füze olduğunu savunan Zelensky, "Putin, komşusunun elinden kayıp gitmesini önlemek için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Zelensky ayrıca, akşam saatlerinde Kiev'e gelen İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Anthony David Radakin'ı kabul ettiğini bildirdi.

Toplantıda iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğini görüştüklerini aktaran Zelensky, Ukrayna ordusuna askeri yardımları da ele aldıklarını ifade etti.

UKRAYNA'YA DÜZENLENEN SALDIRILARDA 34 KİŞİ YARALANDI

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Sergiy Lısak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bugün düzenlediği füze saldırıları sonucu Kriviy Rig kentinde 31 kişinin, Dnipro'da ise 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lısak, saldırılarda kentlerdeki sivil yapılarıyla apartman ve idari binaların hasar gördüğünü belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik bu sabah hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığı iddiasında bulunmuştu.

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