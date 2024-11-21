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Manisa'da silahla ateş ettikleri anları paylaşan 5 kişi tutuklandı

Manisa'da silahla ateş ettikleri anları paylaşan 5 kişi tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 şüpheli tutuklandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahla ateş ettikleri anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, söz konusu görüntüleri paylaşanların M.S.Ç, Y.Ç, T.K, E.F. ve U.Ç. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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