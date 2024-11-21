Çakarlı araç ve ruhsatsız silah kullananlar yandı

Meclis'te kabul edilen yasa teklifiyle yetkisiz çakar kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurmaya yönelik cezalar artırılırken, bekçilere şüpheli durumlarda arama yetkisi verildi. Düzenlemeye göre, çakar kullananlara 96 bin lira ceza uygulanacak, ruhsatsız silah taşıyanlara ise hapis cezaları artırılacak.

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İç güvenlik alanında düzenlemeler öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yetkisiz çakar ve tepe lambası

Yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek. Söz konusu aracı kullananların sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak. Ayrıca araç da aynı süreyle trafikten men edilecek.

Ruhsatsız silah

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.

Ateşli silahların namlu, sürgü, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlara, ve satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bekçi arama yapabilecek

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişiyi elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.