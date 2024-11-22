BIST 9.360
DOLAR 34,56
EURO 36,30
ALTIN 2.999,61
HABER /  DÜNYA

Rus lider Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a ilginç hediyeler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rus lider Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a ilginç hediyeler

 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore'ye aslan ve bozayı dahil 70'ten fazla hayvan hediye etti.

Abone ol

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a yeni bir hediye gönderdi.

Buna göre Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov, 70'ten fazla hayvanın yer aldığı hediyeyi, bir kargo uçağıyla Pyongyang'a getirdi.

Hayvanlar arasında bir aslan, iki bozayı, iki yak, beş kakadu, çok sayıda sülün ve mandarin ördeği yer aldı.

Başkent Pyongyang ziyaretinde Bakan Kozlov, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile de bir araya geldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç yıllar sonra açıkladı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup komutana 'Sus ulan' dedi
Bülent Arınç yıllar sonra açıkladı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup komutana 'Sus ulan' dedi
İnsan kaçakçılığından rütbesi geri alınmıştı Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu
İnsan kaçakçılığından rütbesi geri alınmıştı Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı konserveler 15 çocuk ve bir kadını zehirledi
Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı konserveler 15 çocuk ve bir kadını zehirledi
Manisa'da silahla ateş ettikleri anları paylaşan 5 kişi tutuklandı
Manisa'da silahla ateş ettikleri anları paylaşan 5 kişi tutuklandı
Çakarlı araç ve ruhsatsız silah kullananlar yandı
Çakarlı araç ve ruhsatsız silah kullananlar yandı
Zelensky: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor
Zelensky: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor
Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin konuştu
Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin konuştu
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Trump'ın aday gösterdiği Matt Gaetz adaylıktan çekildi
Trump'ın aday gösterdiği Matt Gaetz adaylıktan çekildi
Mehmet Şimşek, 'vergi borçları silinecek' iddialarını yanıtladı
Mehmet Şimşek, 'vergi borçları silinecek' iddialarını yanıtladı
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 583'e yükseldi
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 583'e yükseldi