Özel hastanelerde bir skandal daha! 16 bin sağlıklı insanı ameliyat etmişler

Göz tedavisi operasyonlarıyla ilgili skandalın aslında görünenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Özel hastaneler aracılığıyla devlete tam 700 bin sahte ameliyat fatura edildiği söyleniyor.

Abone ol

Türkiye günlerdir 'yenidoğan çetesi' davasında ortaya çıkan skandalları konuşurken; bu kez de hastanelerdeki 'göz' vurgunuyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Sağlıklı kişilerin dahi, SGK'dan para alabilmek için ameliyata yönlendirildiği iddiasının yanında 700 bin sahte ameliyat fatura edildiği gündeme geldi. 16 bin sağlıklı insana, sırf devletten daha fazla para alabilmek için göz ameliyatı yapıldığı söylenirken; "devlete parayı geri ödedik" savunması geldi.

Bunlardan 16 bininin yapıldığı hastaneyse iddiaya göre 'Yenidoğan Çetesi' davasında da adı geçen Özel Şafak Hastanesi.

Suçlamaları reddetti...

Özel Şafak Hastanesi'nin sahibi Seçim Öztürk, Halk TV yayınında suçlamaları reddederken; "Birincisi ben hekim değilim. Gözle ilgili doğru bir sıkıntımız var. Bundan 2 veya 3 sene önce 3,5 milyon dolar civarında devlete götürdüm. Yani 3,5 milyon dolar civarında parayı götürüp yatırdım. Bizim 10 yılda, İstanbul Şafak Hastanesi ve Avrupa Şafak Hastanesi'nin bütün branşlar dahil olmak üzere almış olduğumuz para 600 milyon TL'dir." diye konuşmuştu.

ATV Haber'de yer alan habere göre ise; Öztürk'ün bu açıklamaları ise "Para aldıklarını ancak bir kısmını geri ödediklerini doğruladı" şeklinde yorumlandı.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada göz operasyonundan fazlası da yer aldı. Hastane sahibi Öztürk'e yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymayan hastaların bu ünitelere yatırıldığına ilişkin müfettiş raporu da soruldu.

Öztürk ise yapmış olduğu açıklamada "Bu hastaların hepsi doğrudur efendim. Benim hastanede yatmıştır" dedi.

Hatta devletten bu yatışlarla ilgili ödeme alamayınca dava açtıklarını da söyledi.