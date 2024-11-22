BIST 9.388
DOLAR 34,56
EURO 36,30
ALTIN 2.999,21
HABER /  GÜNCEL

Usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücü hakkında işlem yapıldı

Usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücü hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, yetkisiz çakar kullanımına ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kanunla birlikte yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını hatırlatan Yerlikaya, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 30 gün süreyle trafikten men edileceğini anımsattı.

Sürücünün, son ihlalin gerçekleştirmesinden itibaren bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmesi halinde her seferinde 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanarak, sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracın da 60 gün süreyle trafikten men edileceğini belirten Yerlikaya, mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakarların mülki amir tarafından el konulacağını ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verileceğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldı. Sahte çakar kul​​​​​​​lanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özel hastanelerde bir skandal daha! 16 bin sağlıklı insanı ameliyat etmişler
Özel hastanelerde bir skandal daha! 16 bin sağlıklı insanı ameliyat etmişler
Rus lider Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a ilginç hediyeler
Rus lider Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a ilginç hediyeler
Bülent Arınç yıllar sonra açıkladı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup komutana 'Sus ulan' dedi
Bülent Arınç yıllar sonra açıkladı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup komutana 'Sus ulan' dedi
İnsan kaçakçılığından rütbesi geri alınmıştı Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu
İnsan kaçakçılığından rütbesi geri alınmıştı Tuğgeneral Bilal Çokay'ın cezası belli oldu
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu
Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı konserveler 15 çocuk ve bir kadını zehirledi
Gazze'de İsrail ordusunun bıraktığı konserveler 15 çocuk ve bir kadını zehirledi
Manisa'da silahla ateş ettikleri anları paylaşan 5 kişi tutuklandı
Manisa'da silahla ateş ettikleri anları paylaşan 5 kişi tutuklandı
Çakarlı araç ve ruhsatsız silah kullananlar yandı
Çakarlı araç ve ruhsatsız silah kullananlar yandı
Zelensky: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor
Zelensky: Putin, Ukrayna'yı eğitim sahası olarak kullanıyor
Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin konuştu
Putin, Ukrayna'dan Rusya'ya yapılan Batı yapımı füze saldırılarına ilişkin konuştu
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Fethiye'de sağanak: Yollar göle döndü
Trump'ın aday gösterdiği Matt Gaetz adaylıktan çekildi
Trump'ın aday gösterdiği Matt Gaetz adaylıktan çekildi