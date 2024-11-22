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ABD Başkanı Biden'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki

ABD Başkanı Biden'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin "rezalet" olduğunu savundu.

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Biden, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Biden, "UCM'nin İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarması rezalettir." ifadesini kullandı.

İsrail ile Hamas'ın "eş değer" olmadığını belirten Biden, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv'in yanında yer alacaklarını yineledi.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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