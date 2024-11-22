Meğer Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu affetmiş peki bu dava neden? Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten siyasi yasak istenen Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davanın duruşması bugün görülecek. Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası şikayetini geri çektiğini belirterek, kamu davası olarak devam ettiğini yazdı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasının ilk duruşması Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Kılıçdaroğlu katılma kararı aldığı davada 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemi ile yargılanıyor.

Söz konusu davanın 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun “Safları sıklaştırın” diye çağrı yaptığı davayla ilgili Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki yazısında dikkat çeken ayrıntılar aktardı.

MAĞDURİYET HAVASI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR



Kılıçdaroğlu'nun kahramanlık destanı yazmak istediğini ancak çürük tahtaya bastığını savunan Selvi, şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu affetti. Davada müdahil değil. Kılıçdaroğlu’nun kükrediği gibi Erdoğan mahkemede onun siyasi yasak ya da hapis cezası almasını istemeyecek. Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu affetti. Peki Erdoğan affettiyse bu dava neden açıldı? Çünkü Kılıçdaroğlu şimdiye kadar ifade vermeye gitmedi.

Şimdi Erdoğan şikâyet ettiği için bu davalar açıldı denilecek. Zaten Kılıçdaroğlu da çektiği videoda “Erdoğan’ın açtırdığı hapis ve siyasi yasak istemli ceza davası nedeniyle hâkim karşısına çıkacağım” diyor. Kendisine Dreyfus davasındaki gibi bir hava vermeye çalışıyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Kılıçdaroğlu dahil olmak üzere açtığı davaları geri çekti. Bu kamu davası.

HÜSEYİN AYDIN: “CUMHURBAŞKANIMIZ TARAF DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın’la konuştum. Hüseyin Aydın, “Yedi yıl boyunca savunma vermeyen ve bu şekilde davaları zamanaşımına uğratmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nun, alelacele bir kararla savunmaya gitmesi, Cumhurbaşkanımızın şikayetten vazgeçtiği ve bu nedenle taraf olmadığı ceza dosyaları üzerinden mağduriyet ve kahramanlık çıkarmaya çalışmasını milletimizin takdirine bırakıyorum” dedi."