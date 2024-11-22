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Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı

Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fatih Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve İsmail Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında öne sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Saymaz'ın sözlerinin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından doğru olmadığının teyit edildiği bilgisi aktarılırken, soruşturmanın iki şüpheli yönünden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatıldığı ifade edildi.

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