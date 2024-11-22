Valilik gün vererek uyardı İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji: Sıcaklık 10-15 derece düşecek
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının 10 ile 15 dereceye kadar düşeceğini belirtirken İstanbul Valiliği, sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.
Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.
Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.