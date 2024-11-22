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Altın fiyatlarındaki yükseliş tam gaz devam! Gram ne kadar oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın fiyatlarındaki yükseliş tam gaz devam! Gram ne kadar oldu

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın 2 bin 900 lira sınırını aşarken analistler bakın ne diyor...

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Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından 2 bin 992 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.

Yükseliş sürüyor

Altının ons fiyatı yükselişini 5. iş gününde de sürdürerek, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.

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