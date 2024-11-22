Altın fiyatlarındaki yükseliş tam gaz devam! Gram ne kadar oldu

Haftanın son işlem gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gram altın 2 bin 900 lira sınırını aşarken analistler bakın ne diyor...

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Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından 2 bin 992 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 170 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 520 liradan satılıyor.

Yükseliş sürüyor

Altının ons fiyatı yükselişini 5. iş gününde de sürdürerek, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,7 yükselişle 2 bin 691 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.