BIST 9.360
DOLAR 34,56
EURO 36,30
ALTIN 2.999,61
HABER /  GÜNCEL

1 Ocak'ta zorunlu olacak! Alkol ve sigara satılan her yere konulacak

1 Ocak'ta zorunlu olacak! Alkol ve sigara satılan her yere konulacak

İstanbul'daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak'a kadar kurma zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeye göre, kameraların satış alanı, giriş/çıkış noktaları ve otoparkı kaydedecek şekilde yerleştirilmesi ve yüz tanıma teknolojisine uygun olması gerekecek. Sistem, 7/24 kesintisiz kayıt yaparak görüntülerin en az 30 gün süreyle saklanmasını sağlayacak. Kamerasını kurmayan işyerlerine ise ceza uygulanacak.

Abone ol

Çocukların alkol​, sigara​ ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak amacıyla, alkol ve sigara satışı yapan ruhsatlı işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişletiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak’a kadar kurmaları gerektiği bildirildi. Kamera sisteminin, satış alanı ile tüm giriş/çıkış noktalarını ve varsa otoparkı farklı açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekecek.

Ayrıca, kurulan sistemin yüz tanıma teknolojisine uygun olması ve buna göre yapılandırılması zorunlu olacak.

KAMERA SİSTEMİ KURMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Kurulacak güvenlik kameralarının, yeterli çözünürlüğe sahip olması, karanlık ortamlarda net görüntü kaydı yapabilmesi, gece görüşlü olması ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmesi gerekecek.

Görüntüler, en az 30 gün süreyle arşivlenebilecek şekilde depolanacak ve gerektiğinde tarih ve saat bilgisi eklenerek kolayca erişilebilecek.

Kamera sistemi kurmayan işyerlerine, Kabahatler Kanunu’nun "emre aykırı davranış" maddesi uyarınca ceza uygulanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Bitlis'te çocukların müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşan 6 zanlı yakalandı
Bitlis'te çocukların müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşan 6 zanlı yakalandı
Ruhsatsız silah kullanımına ilişkin yeni düzenleme
Ruhsatsız silah kullanımına ilişkin yeni düzenleme
Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor
Tarihi Uzun Çarşı’da asrın felaketinin izleri siliniyor
Elektronik sigara akciğer kanseri riskini artırıyor
Elektronik sigara akciğer kanseri riskini artırıyor
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı
Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında resen soruşturma başlatıldı
Netanyahu: UCM'nin yakalama kararını tanımıyoruz
Netanyahu: UCM'nin yakalama kararını tanımıyoruz
Bakanlık, Uludağ'da 1000 liradan çorba satan otel için harekete geçti
Bakanlık, Uludağ'da 1000 liradan çorba satan otel için harekete geçti
Cenaze yolunda kaza! Çankırı'da devrilen midibüsteki 29 kişi yaralandı
Cenaze yolunda kaza! Çankırı'da devrilen midibüsteki 29 kişi yaralandı
Depoları doldurmak için acele edin! Motorine zam geliyor
Depoları doldurmak için acele edin! Motorine zam geliyor
ABD Başkanı Biden'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki
ABD Başkanı Biden'dan, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine tepki
Cani annenin itirafları kan dondurdu! Biberonuna tiner, çorbasına çamaşır suyu koymuş!
Cani annenin itirafları kan dondurdu! Biberonuna tiner, çorbasına çamaşır suyu koymuş!
Futbolcunun kullandığı otomobil kaza yaptı
Futbolcunun kullandığı otomobil kaza yaptı