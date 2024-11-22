1 Ocak'ta zorunlu olacak! Alkol ve sigara satılan her yere konulacak

İstanbul'daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak'a kadar kurma zorunluluğu getirildi. Yeni düzenlemeye göre, kameraların satış alanı, giriş/çıkış noktaları ve otoparkı kaydedecek şekilde yerleştirilmesi ve yüz tanıma teknolojisine uygun olması gerekecek. Sistem, 7/24 kesintisiz kayıt yaparak görüntülerin en az 30 gün süreyle saklanmasını sağlayacak. Kamerasını kurmayan işyerlerine ise ceza uygulanacak.

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Çocukların alkol​, sigara​ ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmasını sağlamak amacıyla, alkol ve sigara satışı yapan ruhsatlı işyerlerinde kamera sistemi kurulması zorunluluğu genişletiliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını 1 Ocak’a kadar kurmaları gerektiği bildirildi. Kamera sisteminin, satış alanı ile tüm giriş/çıkış noktalarını ve varsa otoparkı farklı açılardan kaydedebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekecek.

Ayrıca, kurulan sistemin yüz tanıma teknolojisine uygun olması ve buna göre yapılandırılması zorunlu olacak.

KAMERA SİSTEMİ KURMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Kurulacak güvenlik kameralarının, yeterli çözünürlüğe sahip olması, karanlık ortamlarda net görüntü kaydı yapabilmesi, gece görüşlü olması ve 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt yapabilmesi gerekecek.

Görüntüler, en az 30 gün süreyle arşivlenebilecek şekilde depolanacak ve gerektiğinde tarih ve saat bilgisi eklenerek kolayca erişilebilecek.

Kamera sistemi kurmayan işyerlerine, Kabahatler Kanunu’nun "emre aykırı davranış" maddesi uyarınca ceza uygulanacak.