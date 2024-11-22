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Ruhsatsız silah kullanımına ilişkin yeni düzenleme

Ruhsatsız silah kullanımına ilişkin yeni düzenleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, 2024 yılında 'Mercek' operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakalandığını ifade etti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildiğini açıkladı.

Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan "Mercek" operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakaladığını belirterek, X hesabından yaptığı paylaşımda "Kanun hükümlerine aykırı (Ruhsatsız) silah satın alan, bulunduran ya da taşıyanlara iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası getirildi” ifadelerini kullandı.

“Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte; kanun hükmüne aykırı (ruhsatsız) silah satın alan, taşıyan ya da bulunduran kişiler iki yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Kanun hükümlerine aykırı (ruhsatsız) silaha ait parçaları (namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesinden oluşan ana veya balistik önemi haiz parçaları ya da ses veya gaz fişeği atabilen silah iken bu kanun hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülen silahları) satın alan, bulunduran ya da taşıyanlar da aynı kanun kapsamında cezalandırılacak."

Yerlikaya, 2024 yılında 'Mercek' operasyonlarıyla 90 bin 317 silah yakalandığını belirtti:

"1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) Emniyet ve Jandarmamızca yapılan 'Mercek' operasyonlarıyla toplam 90 bin 317 silah yakaladık. Bu kabine döneminde yakaladığımız ruhsatsız silah sayısı ise 150 bin 765 ruhsatsız silah alanları, bulunduranları ve taşıyanları bir bir yakalıyor, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz."

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