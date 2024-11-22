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Vestel Mobilite, EASE Genel Kurulunda ürün ve teknolojilerini tanıttı

Vestel Mobilite, EASE Genel Kurulunda ürün ve teknolojilerini tanıttı

Vestel Mobilite, üyesi olduğu Avrupa Enerji Depolama Birliğinin (EASE) 20'nci Genel Kuruluna katıldı.

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Şirketten yapılan açıklamada, Genel Kuruldaki konuşmasına yer verilen Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, Vestel'in mobilite alanında 10 yılı aşkın süredir hayata geçirdiği çalışmalar, Vestel Mobilite'nin sektöründe üstlendiği öncü rol ile mevcut ürün ve teknolojileri hakkında Birlik üyelerine bilgi verdi.

Kutlu, Vestel Mobilite'nin ürün ve teknolojileriyle akıllı bir geleceğe yön verdiğini belirterek, "Bu geleceğe, EASE'nin çok önemli bir rol oynadığına inandığımız adil, geleceğe yönelik, sürdürülebilir bir enerji piyasası olmadan ulaşılamaz." ifadelerini kullandı.

Kutlu, EASE'nin sektörün diğer oyuncularıyla sadece iş amaçlı bağlantı kurdukları bir yapı olmadığını, aynı zamanda üyelerinin ortak tasarım ve geliştirme faaliyetlerine katıldığı önemli bir platform olduğunu aktararak, "Günümüzde enerji piyasasının ancak işbirliğiyle büyüyeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

2011'de Belçika'da kurulan ve halen 70 üyesi bulunan EASE, enerji depolama teknolojilerinin Avrupa genelinde benimsenmesini teşvik ederek daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişe destek olmayı hedefliyor.

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