Sosyal medyada yaş sınırlaması planı! Avustralya hükümeti, Elon Musk'ın hedefi oldu

X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini kısıtlamayı planlayan Avustralya hükümetini, "internete erişimi kontrol etmeye çalışmakla" itham etti.

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Musk, sosyal medya platformlarına 16 yaş sınırı getirmeyi planlayan Canberra hükümetine tepki gösterdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in yaş sınırına ilişkin yasa tasarını parlamentoya sunduklarını duyurduğu paylaşımı alıntılayan Musk, "Bu, Avustralya'daki tüm vatandaşların internete erişimini kontrol etmenin gizli bir yolu gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Avustralya'da hükümet, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor. Yaş sınırını ihlal etmeleri durumunda sosyal medya platformlarına ceza verilmesi planlanıyor.

Musk ile Albanese arasındaki "sürtüşme"

Avustralya e-Güvenlik Ofisi, 13 ve 15 Nisan'daki bıçaklı saldırıların ardından, X kullanıcılarının saldırı görüntülerine erişiminin küresel çapta geçici süreyle yasaklanması için federal mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, görüntülere erişimin geçici süreyle durdurulmasına hükmederken, bu talebi reddeden X yetkilileri Avustralya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" yaklaşımına mahkemede karşılık verileceğini duyurmuştu.

Başbakan Albanese, saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden platforma tepki göstermiş, X'in talebe karşı mahkemede mücadele etmesine şaşırdığını belirtmişti.

Musk da mahkeme kararının ardından Avustralya yönetimini "tüm ülkelere sansür" uygulamakla suçlamıştı.