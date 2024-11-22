Dışişleri Bakanı Fidan'dan Şengen vizesi açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şengen vizesine ilişkin "Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret de 48 bin 638 kişi artmış." açıklamasını yaptı.

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Bakan Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Bazı milletvekillerinin, "Milli İstihbarat Teşkilatından (MİT) çok sayıda personelin Dışişleri Bakanlığında görevlendirildiğine" ilişkin iddialarına yanıt veren Fidan, şu anda Dışişleri Bakanlığında 39 genel müdürlük olduğunu söyledi. Fidan, "Ben Milli İstihbarat Teşkilatından 6 genel müdür arkadaş getirmişim." diye konuştu.

Fidan, söz konusu 6 personelin daha önce nerede çalıştıklarına ve Bakanlıkta hangi pozisyonda görevlendirdiklerine değinerek söz konusu personelin, eğitimli ve uzmanlık sahibi olduğunu vurguladı.

Kurumsallaşmaya verdiği önemin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Fidan, "Kurumsal verim önemli. Bunun için de alanında ihtisas sahibi arkadaşlarla çalışmak her zaman için tercihim. Çünkü taşıdığım emaneti en iyi şekilde taşımaya gayret ediyorum." değerlendirmelerinde bulundu. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfına ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, Vakıf Yönetim Kurulunu atadıklarını, faaliyete başladıklarını ve şu anda şirkete personel alımı sürecinde olduklarını kaydetti.

Bakan Fidan, Vakfın faaliyetleri arasında Bakanlık personelinin çocukları için orta dereceli eğitim ve üniversite vizyonların bulunduğunu söyledi.

"Bakanlığa ait araçlara lastik alımı yapıldığına" ilişkin haberlere ilişkin soru üzerine Fidan, söz konusu lastik alımlarının, yurt dışındaki misyon şeflerinin kullandığı araçlar için yapıldığını bildirdi.