Mansur Yavaştan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere ücretsiz akşam yemeği dağıtılacağını kamuoyuna paylaştı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta içi öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılacağını açıkladı.

Yavaş yayınladığı açıklamasa şu ifadeleri kullandı:

''Başkentte geleceğin mimarları gençlerimiz için bir destek daha! Ücretsiz yemek sofralarımızla öğrencilerimize hem sıcak bir yemek hem de bir umut sunuyoruz. 25 Kasım Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün, 18.00-20.00 saatleri arasında buluşalım. Soframızda yeriniz h