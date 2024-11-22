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Evden gelen gürültü sonrası ihbar ettiler! Vahşet... Leyla korkunç halde bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evden gelen gürültü sonrası ihbar ettiler! Vahşet... Leyla korkunç halde bulundu

 Şanlıurfa'dan son gelen haber kan dondurdu. Haliliye ilçesinde bir kadın evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

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Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında Leyla Ü'nün yaşadığı evden gelen gürültüler üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadını boğazı kesilmiş olarak buldu.

Leyla Ü'nün cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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