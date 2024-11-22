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'Kara Ağaç Destanı' final yapıyor

'Kara Ağaç Destanı' final yapıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisi, 30. bölümle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

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TRT 1'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Kara Ağaç Destanı dizisi, 30. bölümle ekranlara veda ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mustafa Becit’in yazdığı, Cem Akyoldaş’ın yönettiği dizinin 30. bölümde ekrana veda edeceği öğrenildi. Dizinin reytingi yükselirse ise bir iki bölüm uzama ihtimalinin olduğu da konuşuluyor.

Olgun Şimşek’in Celal Ağa, Ayten Uncuoğlu’nun Paşa Kadın rollerine hayat verdiği dizide Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Merih Öztürk, İsmail Hakkı, İpek Karapınar, Baran Bölükbaşı, Erkan Bektaş gibi isimler yer alıyordu.

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