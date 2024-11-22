Sosyal yardım alanlar dikkat! Avrupa modeline geçiliyor: Kabul etmeyenin yardımı kesilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, devletten sosyal yardım alan kişiler, kendilerine sunulan iş fırsatını kabul etmedikleri takdirde yardımları kesilecek.

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İzmir​'de yaşanan ve beş kardeşin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım​ politikalarını gözden geçirmesine neden oldu. Bakanlık, sosyal yardım sisteminde köklü değişikliklere giderek Avrupa​ ülkelerindeki başarılı modellerden ilham almayı hedefliyor.

Yeni sistem kapsamında sosyal yardımların merkezi bir yapıya taşınması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca, doğrudan nakdi yardımlar yerine daha kalıcı çözümler sunulması hedefleniyor. İş imkanlarının artırılması, barınma desteği ve çocuklar için kreş hizmetleri gibi uygulamalar öne çıkıyor. Bu düzenlemelerin, bireylerin uzun vadede ekonomik bağımsızlık kazanmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Bakanlık tarafından gündeme getirilen başlıca reform önerileri şu şekilde:

MERKEZİ YÖNETİM VE DENETİM: Sosyal yardımlar tek bir sistemde toplanarak düzenli şekilde denetlenecek ve Türkiye genelinde bir sosyal yardım haritası çıkarılacak.

NAKDİ YARDIMDAN HİZMETE GEÇİŞ: Nakdi yardımlar yerine iş imkanları ve geçici barınma destekleri sağlanacak. Çalışma yaşında olan bireyler, istihdam edilerek ekonomik hayata kazandırılacak.

EBEVEYNLER İÇİN İSTİHDAM VE ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ: Maddi durumu yetersiz olan ailelerin çalışabilir durumdaki ebeveynleri işe yerleştirilecek. Bu ailelerdeki 0-5 yaş arası çocukların ücretsiz kreş hizmetlerinden faydalanması sağlanacak.

İŞİ REDDEDENİN YARDIMI KESİLECEK: İş teklifini kabul etmeyen bireylere yapılan nakdi yardımlar durdurularak istihdama yönlendirilecek.

SOSYAL RİSK HARİTASI: Risk altındaki aileleri erken tespit edebilmek için sosyal risk haritası oluşturulacak. Koruyucu ve önleyici tedbirler, diğer kurumlarla iş birliği içinde hayata geçirilecek.

DAHA GÜÇLÜ BİR SOSYAL DESTEK SİSTEMİ

Bu yeni model, yalnızca ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı değil, aynı zamanda aileleri topluma kazandırmayı ve uzun vadeli sosyal sorunları çözmeyi hedefliyor. Bakanlık, daha etkin ve sürdürülebilir bir sistemle, yaşanan bu tür trajik olayların önüne geçmeyi hedefliyor.