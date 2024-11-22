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Özgür Özel'e anket şoku ASAL Araştırma sonuçları paylaştı

Özgür Özel'e anket şoku ASAL Araştırma sonuçları paylaştı

Terör soruşturmaları kapsamında belediyelere kayyum atamalarına tepki gösteren CHP yönetimine haber haber seçmenden geldi. ASAL'ın son anketinde vatandaşlara "CHP'nin DEM Parti ile birlikte yaptığı miting ve söylemleri doğru buluyor musunuz?" sorusu soruldu. İşte sonuçlar.

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Geçtiğimiz haftalarda CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturmasında tutuklandı, belediyeye de kayyım atandı. Ardından DEM Partili Halfeti, Mardin ve Batman belediyelerine de terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle kayyım atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere birçok CHP'li siyasetçi ise DEM Parti ile yan yana görüntü verdi. ASAL Araştırma, Kasım ayında 2 bin 15 katılımcıyla gerçekleştirilen bir anket yaptı.

VATANDAŞA "CHP HAKLI MI?" DENİLDİ
Ankette vatandaşlara "CHP'nin terör davaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırılan belediye başkanlarına destek için DEM Parti ile birlikte yaptığı miting ve söylemleri doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

ÇOĞU İNSAN CHP'NİN YAPTIĞINI YANLIŞ BULDU
Sorunun yöneltildiği insanların yüzde 55.3'ü "Hayır doğru bulmuyorum" dedi. Yüzde 33'lük kesim ise "Evet doğru yaptılar" şeklinde oy kulandı. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 11.5.

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