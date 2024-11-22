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Türkiye yılın 10 ayında 55 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye yılın 10 ayında 55 milyona yakın ziyaretçi ağırladı

Türkiye'yi yılın 10 ayında 54 milyon 629 bin 687 kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretçilerin 47 milyon 306 bin 764'ünü yabancılar oluşturdu.

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Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,03 arttı.

Türkiye'ye yılın 10 aylık döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,05 artış ve 6 milyon 249 bin 998 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 6,43 artış ve 6 milyon 83 bin 421 kişi ile Almanya ikinci, yüzde 16,98 artış ve 4 milyon 209 bin 967 kişi ile de İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, İran ve Bulgaristan takip etti.

Türkiye'ye ekim ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,25 artarak 5 milyon 448 bin 459'a ulaştı.

Ekim ayında Türkiye'nin en çok ziyaretçi ağırladığı ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,59 artış ve 925 bin 928 kişi ile Almanya birinci, yüzde 15,53 artış ve 776 bin 618 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 20,19 artış ve 530 bin 586 kişi ile de İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, İran ve Bulgaristan izledi.

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