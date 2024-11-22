Kıymalı börek diye neler yedirmişler? Duyduğunuzda şok olacaksınız

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş yapan firmalara yenileri eklendi. Meşhur Sarıyer Börekçisi adıyla faaliyet gösteren bir firmadan alınan örneklerden çıkanlar şoke etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığı halkın sağlığını hiçe sayan firmaları tek tek açıklıyor. Bakanlık düzenli olarak yaptığı denetimlerde aldığı örnekleri titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetliyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.

İçinden çıkanlar şok etti

Son yapılan denetimlerde hemen her yerde açılan ve esas sahibiyle hiçbir bağlantısı olmayan Meşhur Sarıyer Börekçisi adındaki börekçilerin birinden numuneler alındı. Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nde çiğ börek harcı incelendi ve içinden kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.

Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu.

Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar