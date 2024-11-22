Fenerium'un yeni tırları teslim edildi: Başkan Ali Koç'tan açıklama

Fenerbahçe Kulübünün lisanslı ürünlerini taraftarlarıyla buluşturan mağaza zinciri Fenerium'un mobil mağazaları için kullandığı yeni tırların teslimi yapıldı. Başkan Ali Koç, "Harcamanız çok, paranız yok ise böyle projeler geliştirmeniz gerekiyor. Bu araç yüzde 100 yerli araçtır. Ford bu aracı bize bedava vermedi. Böyle düşünenler olabilir ama öyle değil" dedi. Fenerim'un satışlarıyla ilgili konuşan Ali Koç, "Yıllık 3 milyon avro kar ediyordu, şu anda 27-28 milyon avrolara çıkmış durumda" dedi.

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Dereağzı'nda bulunan Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Kamp Tesisleri'ndeki törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Hulusi Belgü, Esin Güral Argat ve Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman ile davetliler katıldı.

Toplantı öncesinde tesislere gelen Ali Koç, mobil mağaza olarak dizayn edilen tırda Fenerium ürünlerini deneyerek alışveriş yaptı.

Törende açıklamalarda bulunan Koç, Samet Köse'nin geliştirdiği projenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Harcamanız çok, paranız yok ise böyle projeler geliştirmeniz gerekiyor. Bu araç yüzde 100 yerli araçtır. Ford bu aracı bize bedava vermedi. Böyle düşünenler olabilir ama öyle değil. Mühendisliğinden en ince noktasına kadar yerli bir araç, birçok ülkede de kullanılmaktadır. Fenerium çok iyi para kazanıyor, inşallah daha çok kazansın. 'Fenerium kendi kazandığı parayla tırları alsın' diyenler olabilir ama zaten o parayı kulüp alıyor. Samet Köse'ye çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'nin farkı, söz konusu Fenerbahçe olduğunda taraftarlarının sınırları zorlayacak cömertlik göstermesidir. Bu tırlar Fenerium'a hayırlı olsun." dedi.

Ali Koç, Fenerium'un satışlarından da son derece memnun olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yıllık 3 milyon avro kar ediyordu, şu anda 27-28 milyon avrolara çıkmış durumda. Dizaynlarından da memnunuz. Sadece forma değil, birçok ürünümüz var. Hem bebek hem çocuk hem de kadın ürünleri iyi performans sağlıyor. Analog olan bir şirket, dijital süreçlerle yönetilen bir şirket oldu. En büyük mağazamızı herkes stadın altındaki mağaza sanıyor ancak en büyük mağazamız online mağazamız. Esin Güral Argat'ın kontrolü ele almasıyla Fenerium da çok büyük bir ivmeleme kazandı."

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan da Fenerium tırlarının 20 yıldır yollarda olduğunu hatırlattı.

Tırların, Fenerbahçe armasını ve formasını ülkenin her tarafına ulaştırdığını söyleye Kızılhan, "Fenerium, armamızın ve formamızın ülkenin her tarafına ulaştırılmasını sağlamıştır. Bugün bu hedefleri daha da ileriye taşımak için bir aradayız. Günümüz teknolojileriyle donatılmış iki tırımız, modern tasarım ve güçlü teknolojileriyle taraftarlarımızın hizmetinde olacak. F-MAX araçlar, Fenerbahçe'nin armasını her yere taşıyan bir sembol olacak. Ford Trucks ailesine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Samet Köse'ye yapmak istiyorum. İlk günden bu yana bu iş için efor sarf etti. Burada hep beraber olmamızdaki en önemli isimlerden birisidir. Yeni tırlarımızın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Esin Güral Argat: "Örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz"

Fenerium'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral Argat, Fenerium'un sarı-lacivertli taraftarların kulüplerine olan bağın temsilcisi olduğunun altını çizdi.

2005 yılından bu yana Fenerium tırlarının yollarda olduğunu vurgulayan Argat, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanına giden tırlarımız, ürünlerin yanında Fenerbahçe ruhunu da taşımakta. Bugüne kadar ürünlerimizi yılda ortalama 50 bin kilometre yol yaparak 100 noktaya ulaştırdık. Taraftarlarımız nerede olursa olsunlar, aynı alışveriş deneyimini onlara yaşatmak bizim için onurdur. Fenerium tırlarımız, Ford Trucks iş birliğiyle yenilendi. F-MAX araçlar modern tasarımların yanı sıra taraftarlarımıza daha iyi bir alışveriş deneyimi için büyük olanak sağlıyor. Fenerium'un yenilikçi mağazacılık vizyonunun somut bir örneğini yaşıyoruz. Her projemizde bize destek olan başkanımız Ali Koç'a da candan teşekkür ediyorum. Bizler bu büyük camianın bir neferi olarak her alanda örnek projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman da Fenerbahçe için özel olarak hazırlanan 2 tırı teslim etmenin kendisi için çok özel olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin her branşta başarılı olup olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olduğunun altını çizen Duman, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe, Türk sporunun lokomotifi konumundadır. Bugün bizi bir araya getiren bu özel araçlar, Fenerbahçe ve Ford Trucks'ın paylaştığı ortak değerlerin yansımasıdır. Fenerbahçe yalnızca sportif başarılarıyla değil, güçlü duruşu ve değerleriyle de hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Fenerium da yalnızca bir mağaza değil, taraftarların kulübüne olan bağlılığını ifade etmek için bir anlam oluşturmuştur. Bu proje sebebiyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum."

Açıklamaların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, Ford'un Eskişehir fabrikasında tırların yapımında emeği geçenlerin imzalarının bulunduğu plaket ve tırların 3 boyutlu yazıcıda yapılan maketleri hediye edildi.