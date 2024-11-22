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Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon TL

Aydın'da sahte zeytinyağı operasyonu! Piyasa değeri 1 milyon TL

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 1 milyon 510 bin TL değerindeki 3 bin 660 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

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Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda piyasaya sürülmek istenen toplam 1 milyon 510 bin TL değerindeki 3 bin 660 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde 2 şüpheli tarafından kargo şirketi aracılığıyla piyasaya sürülmek istenen yaklaşık 1 milyon 50 bin TL değeri olan 2 bin 500 litre markasız sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Ayrıca Efeler ilçesi Serçeköy Yol Kontrol noktasında şüpheli bir şahsın içerisinde bulunduğu bir araçta da piyasaya sürülmek istenen yaklaşık 460 bin TL değeri olan bin 160 litre markasız sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2 şüpheliye 620 bin TL, 1 şüpheliye ise 300 bin TL olmak üzere toplam 920 bin TL cezai işlem uygulanmıştır. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

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