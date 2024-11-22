A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.Abone ol
UEFA Uluslar Ligi play-off turunun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek. Macaristan A Ligi 3. Grubu'nu üçüncü sırada bitirmişti.
Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2025'te oynanacak.
Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak. Eşleşmeler şöyle:
A/B Ligi play-off:
Türkiye - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan - İskoçya
B/C Ligi play-off:
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
C/D Ligi play-off:
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg