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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki rakibi Macaristan oldu.

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UEFA Uluslar Ligi play-off turunun kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselmek için Macaristan'la mücadele edecek. Macaristan A Ligi 3. Grubu'nu üçüncü sırada bitirmişti.

Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2025'te oynanacak.

Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak. Eşleşmeler şöyle:

A/B Ligi play-off:

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

B/C Ligi play-off:

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

C/D Ligi play-off:

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

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