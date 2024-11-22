İBB, kentin dört bir yanında "kadına şiddete hayır" diyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. Söyleşiler, atölyeler, film gösterimleri ve daha birçok etkinlikle kadınlara destek olunacak. Ayrıca, İBB'nin kadın destek hattı ve kadın danışmanlık merkezleri de 7/24 hizmet veriyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım'da düzenleyeceği etkinliklerle kadınlara yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkat çekiyor. 39 ilçede düzenlenecek söyleşiler, öz savunma atölyeleri ve film gösterimleri gibi etkinliklerle kadınların bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, İBB'nin hayata geçirdiği Mor Otobüs, kadınlara ulaşarak onlara destek oluyor.

Etkinlikler, 5 ilçede 6 adet Film Gösterimi, 9 ilçede 9 adet Öz Savunma Atölyesi, Kadıköy’de 1 adet konser etkinliği, Beyoğlu’nda 6 adet Hafıza Turları, 6 ilçede 6 adet Kadın Yazarlarla Şiddet Üzerine Söyleşi şeklinde devam edecek. Ayrıca, İBB tarafından hayata geçirilen Mor Otobüs 4 ilçede belirlenen meydanlarda konuşlandırılacak. Etkinlik detaylarına İBB sosyal hizmetler web sayfası üzerinden ulaşmak da mümkün.

4 dilde kadın destek hattı

İBB, 2019’dan bu yana kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki projeleri de hayata geçiriyor. O günden bu yana İstanbul’u herkes için eşit ve adil bir kent hâline getirme yolunda pek çok adım atıldı. Şiddete maruz bırakılan kadınların hukuki, psikolojik ve sosyo-ekonomik destek alabileceği, 7 gün 24 saat Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere dört ayrı dilde ulaşabileceği Kadın Destek Hattı kuruldu. Kadın Destek Hattına 444 80 86 numaralı hattan ve ALO 153’ten ulaşmak mümkün. Kadınlara bire bir ve yüz yüze destek sunulabilmesi, sosyal incelemeler ile birlikte kapsamlı durum değerlendirmesi yapılarak ihtiyaçların tespit edilebilmesi için Kadın Danışma Birimi de hayata geçirildi. Şiddete maruz bırakılan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabileceği, tüm İBB hizmetlerinden yararlanarak güçlenip yeni hayatını kurabileceği Kadın Dayanışma Evi de hizmet veriyor. Diğer yandan, kadınların bakım yükünü hafifletecek Yuvamız İstanbul kreşlerinin sayısı da her geçen gün artıyor.