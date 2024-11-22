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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri botlarının Gazze kentindeki bir balıkçı teknesini bombalaması sonucu bir Filistinli öldü, bir kişi yaralandı.

Şifa Hastanesi kaynakları, İsrail'in Gazze kentinin batısına düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısını hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

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