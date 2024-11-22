Yasa dışı bahis soruşturması! 3 fenomene istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Aleyna Göreci, Aleksandır Menshikov ve Muhammed Sümertaş haklarında iddianame tamamlandı. Üç fenomen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

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Aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de bulunduğu yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor.

Ekol TV'de yer alan habere göre davada adı geçen 3 fenomene istenen ceza belli oldu.

Aleyna Göreci, Aleksandır Menshikov ve Muhammed Sümertaş 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

3 yıla kadar hapisleri isteniyor

Soruşturma kapsamında üçüncü iddianame hazırlandı. Sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.