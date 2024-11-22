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Ali Koç'tan Kayserispor iddialarına yalanlama geldi

Ali Koç'tan Kayserispor iddialarına yalanlama geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacakları Kayserispor'un Yapı Kredi Bankasına borçlanmasına ilişkin sosyal medyada oluşturulan gündeme dair açıklamada bulundu.

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Oluşturulan suni gündemden rahatsızlık duyduğunu belirten Koç, yaptığı açıklamada, "Oluşturulan bu suni gündem, Kayserispor Kulübünün mevcut yönetimi ve eski yönetimi arasında yaşanan mali anlaşmazlıklardan ibarettir. Ancak konu çarpıtılarak kasten ve sistematik bir şekilde şahsımla ve yönetim kurulu başkanı olduğum banka ile ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Kayserispor Kulübünün Yapı Kredi Bankasına herhangi bir borcu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu borcun, eski Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı ve sahibi bulunduğu şirkete ait olduğunu aktaran Koç, "Söz konusu borç, 2022 yılı ve öncesinde Sayın Berna Gözbaşı'nın hem kendisi hem de şirketi üzerinden kulübünün nakit ihtiyacına destek olmak için yarattığı kaynak ile ilgilidir. Kendisi, kulübünün ihtiyaçlarını karşılamak için yarattığı bu kaynak karşılığında Kayserispor Kulübünden TFF gelirlerinin temliğini almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu şirketin 2022 yılında finansal sıkıntıya girdiğini kaydeden Koç, ifadelerini şöyle tamamladı:

"Şirket, Kasım 2022'de pek çok şirketin de yaptığı gibi kredi borçlarının finansal yeniden yapılandırma kapsamında vadeye yayarak ödemek için bankalara başvurmuştur. Toplam 15 bankanın oluşturduğu konsorsiyumda Yapı Kredi Bankası süreci yönetmekten sorumlu banka olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda TFF'den gelen gelirler, sorumlu banka sıfatı ile Yapı Kredi Bankası tarafından konsorsiyumdaki diğer bankalara dağıtılmaktadır. Özetle Kayserispor Kulübünün Yapı Kredi Bankası ile doğrudan hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Konuyu kasten bu noktaya taşıyan odakların amacı ve niyeti ortadadır."

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