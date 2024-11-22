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Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi! 30 Kasım...

Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi! 30 Kasım...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlara tepki gösterdi. Özel, 30 Kasım’da 414 belediye başkanını kayyum politikalarına karşı mücadele için toplantıya çağırdıklarını ve gereken adımları birlikte atacaklarını vurguladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumların ardından sosyal medya hesabından tepki açıklaması yaptı.

Özel'den kayyum tepkisi

Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "31 Mart seçimlerinde millet, Türkiye’de bir iktidar değişimi sürecini başlatmıştır. Ancak hükümet, seçilmiş belediye başkanlarına kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi kullanarak milletin iradesine direnmektedir.

30 Kasım'ı işaret etti

Belediyelere yönelik saldırıları ayrı ayrı değerlendirmiyor, tepkimizi de topyekûn gösterme kararlılığını taşıyoruz. 30 Kasım’da 414 belediye başkanımızı, kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını topyekûn göğüslemek üzere Genel Merkezimizde toplantıya çağırdık.

"Gereken tüm adımları hep birlikte atacağız"

Halkın iradesine kafa tutan karşımızdaki bu kötülüğe karşı, sonuna kadar hep birlikte mücadele edecek, gereken tüm adımları hep birlikte atacağız."

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