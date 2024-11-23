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Niğde'nin Bor ilçesinde iki sevgili apartman dairesinde ölü bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde iki sevgili apartman dairesinde ölü bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde 2 gündür haber alınamayan oto tamircisi Ramazan Özkan ile sevgilisi H.Y., bir apartman dairesinde ölü bulundu. Vücutlarında darp ve yara izine rastlanan sevgililerin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yakınları tarafından haklarında kayıp başvurusunda bulunulan Ramazan Özkan ve kız arkadaşı H.Y'yi bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, 2 kişinin Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde olduklarını belirledi.

Eve giren ekipler, Ramazan Özkan ve H.Y'nin yara ve darp izleri görülen cesedini buldu.

Cesetler, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özkan ve H.Y'nin öldürülmüş olması ihtimali üzerinde duruluyor.

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