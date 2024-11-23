BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
HABER /  EKONOMİ

Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti

Moody's Suudi Arabistan'ın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Suudi Arabistan'ın kredi notunu "A1"den "Aa3"e yükseltirken, not görünümünü pozitiften durağana çevirdi.

Abone ol

Moody's'ten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın kredi notunun "A1"den "Aa3"e çıkarıldığı belirtilerek, "Bu güncelleme, ekonomik çeşitliliğin ilerlemeye devam ettiği ve ivmenin korunacağı yönündeki değerlendirmemizi yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

Devam eden ilerlemenin zamanla Suudi Arabistan'ın petrol piyasası gelişmelerine ve uzun vadeli karbon dönüşümüne maruz kalmasını daha da azaltacağına dikkatin çekildiği açıklamada, gelecek birkaç yıl içinde petrol fiyatları veya üretimi üzerinde önemli bir aşağı yönlü baskı olmayacağının varsayıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkeyi şimdilik sınırlı ölçüde etkileyen bölgedeki artan jeopolitik gerginliklerin, İsrail ile İran arasında tam ölçekli bir askeri çatışmaya dönüşmeyeceğinin ve Suudi Arabistan'ın petrol ihraç etme kabiliyetini etkileyebilecek veya özel sektör yatırımlarını caydırabilecek yan etkilere sahip olmayacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Ülkenin not görünümünün ise pozitiften durağana revize edildiği belirtilen açıklamada, petrol fiyatlarında veya üretimde büyük bir düşüşün ekonomik çeşitlendirmedeki ilerlemeyle mali ihtiyat arasındaki dengeyi yoğunlaştırabileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor
Beylikdüzü’nde çıkan fabrika yangınına müdahale ediliyor
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanındayız
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanındayız
İzmir'de polise saldırı olayında 6 tutuklama
İzmir'de polise saldırı olayında 6 tutuklama
Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi! 30 Kasım...
Özgür Özel'den 'kayyum' tepkisi! 30 Kasım...
Tunceli'de 10 günlük yasak kararı
Tunceli'de 10 günlük yasak kararı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı mağlup etti
Putin'den batıya gözdağı: Denemeye devam edeceğiz!
Putin'den batıya gözdağı: Denemeye devam edeceğiz!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş yabancı hakem açıklaması
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş yabancı hakem açıklaması
Donald Trump'ın yargılandığı tarihi davada sürpriz karar
Donald Trump'ın yargılandığı tarihi davada sürpriz karar
Ali Koç'tan Kayserispor iddialarına yalanlama geldi
Ali Koç'tan Kayserispor iddialarına yalanlama geldi
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye gelecek
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye gelecek
El Salvador, Bitcoin'den 305 milyon dolar kar etti
El Salvador, Bitcoin'den 305 milyon dolar kar etti