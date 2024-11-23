Fenerbahçe Talisca transferinde son durum! Suudi ekibi 2 seçenek sundu

Fenerbahçe Yönetimi, Anderson Talisca'nın ardından Al-Nassr ile de el sıkışmaya çok yakın. Suudi Arabistan ekibi, Fenerbahçe'nin sunduğu teklife karşılık belirlediği iki seçeneği Sarı-Lacivertliler'e iletti.

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Fenerbahçe’nin ara transfer dönemindeki ilk bombası Talisca olacak gibi görünüyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki hücum oyuncusu ve menajeriyle yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına varmıştı.

Avrupa’ya dönmek için Fenerbahçe’yi ve Mourinho’yla çalışmayı ideal seçenek olarak gören Sambacı, kulüplerin el sıkışmasını beklemeye başlamıştı.

Yönetimin ilk hedefi, Talisca’yı maaşının bir bölümünü Al-Nassr’a ödeterek kiralamaktı. Ancak Suudi ekibi bu talebi kesin bir dille geri çevirdi.

Ardından opsiyonun zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olacağı konusunda görüşmeler devam etti. Sonunda Fenerbahçe’nin istediği gibi zorunlu olmayan bir opsiyon üzerinde anlaşma sağlandığı kaydedildi.

İKİ SEÇENEK

Fanatik gazetesinin haberine göre Al-Nassr ve Fenerbahçe artık opsiyon bedeli konusunda son pazarlıkları yapıyor. Suudi ekibinin ilk talebinin 9 milyon Euro olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler’in ilk teklifi ise 6 milyon Euro’ydu. Al-Nassr’ın 8 milyon Euro’ya düştüğü, eğer Talisca’nın performansına bağlı olarak zorunlu satın almanın kabul edilmesi halinde ise 7 milyon Euro’yu kabul edeceği öne sürüldü.

Fenerbahçe Yönetimi, bu iki seçenekten birine ‘evet’ diyerek transferi resmen bitirecek. Tarafların kısa sürede anlaşmaya varması bekleniyor. Bunun gerçekleşmesi halinde Talisca, 13 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde ilk etapta sezon sonuna kadar kiralık şekilde imzayı atacak.