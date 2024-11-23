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Tunceli'de eylem ve etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

Tunceli'de eylem ve etkinlikler 10 gün süreyle yasaklandı

Tunceli Valiliği, il genelinde 1 Aralık'a kadar tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu. Yasak, güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla alındı.

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Tunceli Valiliği, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla alınan yeni bir karar doğrultusunda, 10 gün süreyle eylem ve etkinlikleri yasakladı. Valiliğin açıklamasına göre, sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler yapılabilecek.

Açıklamada, yasak kapsamında yer alan etkinlikler arasında açık ve kapalı alanlarda toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, sticker yapıştırma, afiş asma ve pankart asma gibi tüm eylem ve etkinlikler olduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında, yasağın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri doğrultusunda alındığı vurgulandı. Ayrıca yasak, jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarında geçerli olacak.

Bu karar, 1 Aralık saat 23:59’a kadar sürecek ve ardından yeniden değerlendirilecektir.

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